الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:21ت م0029