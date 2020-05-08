عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية القيرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
// انتهى //
11:22ت م
0030