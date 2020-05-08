بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الساحة السياسية لما ستؤول إليه الأمور بعد إقرار الحكومة اللبنانية لخطتها الاصلاحية الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في حين يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالارتفاع بشكل جنوني منذرا بتحركات شعبية رفضا للأوضاع الراهنة.وأشارت إلى إدانة وزارة الخارجية الأردنية في بيان أمس إعلان إسرائيل الموافقة على خطة لبناء 7 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.وتحدثت صحف الجمعة عن مصادقة البرلمان العراقي أمس على حكومة جديدة برئاسة مصطفى كاظم الذي أدى اليمين الدستورية مع وزرائه.وأخبرت عن توجيه الأمم المتحدة أمس نداء جديدا لجمع 4.7 مليار دولار للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في دول هشة محذرة من تفاقم الفقر والجوع في هذه الدول.ولفتت الإنتباه إلى إعلان فرنسا أمس الجزء الأخير من خطة رفع العزل بعد شهرين من فرض قيود هادفة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وتطرقت صحف لبنان إلى إدانة الصين أمس تصريحات للولايات المتحدة المتحدة حول فيروس كورونا المستجد غداة انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بكين معتبرا أنه كان عليها وقف تفشي الوباء.// انتهى //11:26ت م0031