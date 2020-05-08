إسلام آباد 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان رئيس الوزراء عمران خان عن تخفيف إجراءات الإغلاق الجاري بسبب فيروس كورونا في البلاد بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد.وأخبرت عن وضع الحكومة الباكستانية جدولاً لتوزيع أوقات فتح الأسواق والمصالح المختلفة لتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً مع ضمان تطبيق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى عزم السلطات الباكستانية على إبقاء المدارس والمصالح التعليمية مغلقة حتى منتصف شهر يوليو المقبل.اقتصادياً أشارت إلى سيطرة الركود على مؤشرات الأسهم في بورصة كراتشي منذ اليومين الماضيين.إقليمياً تابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان وسط تجدد الاشتباكات بين حركة طالبان والقوات الأفغانية، واستئناف المبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية السفير زلمي خليل زاد جهوده لإنجاح محادثات السلام الأفغانية.وتناقلت أنباء المعارك والاشتباكات الجارية في الشطر الهندي من إقليم كشمير بين القوات الهندية والمسلحين الذين يطالبون بالانفصال.واهتمت بدعوة منظمة التعاون الإسلامي السلطات السريلانكية إلى ضمان سلامة وأمن وحقوق الجالية المسلمة والالتزام باحترام ممارساتهم وشعائرهم الدينية، وصون كرامتهم والتصدي بحزم لكل الأطراف التي تقف وراء نشر مشاعر الكراهية والعداء تجاه المسلمين في سريلانكا.وتناقلت دعوة الصين إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:42ت م0033