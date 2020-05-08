بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسحدد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان كلاوديو ، موعد توزيع المساعدات والمعونات المالية والإغاثية الطارئة للاجئين للفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية.وأعلن المسؤول الأممي في بيان له اليوم ، أن "الأونروا"ستقوم بتوزيع مساعدات مالية إغاثية لكل مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان ، بدءاً من 14 مايو 2020م ، وأي لاجئ فلسطيني يقيم في لبنان ، مسجّل لدى الوكالة كمؤهل للإستفادة من خدمات الوكالة يحق له الحصول على هذه المساعدة المالية الإغاثية باستثناء موظفي "الأونروا".// انتهى //11:46ت م0034