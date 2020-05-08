بغداد 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الترحيب الواسع الذي أبداه العديد من قادة دول المنطقة والعالم بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد نيلها ثقة مجلس النواب ، مبرزة برقيات التهاني والاتصالات الهاتفية التي تلقاها الكاظمي من قادة ومسؤولي دول الإقليم والعالم فور الإعلان عن نيل حكومته الثقة في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب العراقي أمس الخميس.كما تناولت الصحف البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومات المرحبة بحصول الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي على الثقة البرلمانية.واهتمت الصحف بمراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية التي جرت في القصر الحكومي مساء أمس بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي, ووزراء الحكومتين الحالية والسابقة.وأبرزت الصحف البرنامج الحكومي الذي أعلنه الكاظمي في جلسة نيل الثقة , بخاصة مايتعلق بتعهده بإجراء انتخابات نزيهة ومبكرة في العراق .وعرجت على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية في عدد من مناطق العاصمة بغداد لمحاصرة ومنع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا ,وبشكل خاص مايتعلق باجراءات الحد من التنقل والحركة .// انتهى //11:53ت م0035