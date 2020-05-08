اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
طوكيو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
ارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2 % اليوم ، حيث ارتفعت معنويات المستثمرين لدى تخفيف المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32ر504 نقطة أو ما يعادل 56ر2 % ليغلق عند 09ر20179 نقطة لليوم الثاني على التوالي من تحقيق زيادة.
وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليسجل 55ر31 نقطة أو ما يعادل 21ر2 % ليغلق عند 28ر1458 نقطة.
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