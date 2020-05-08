طوكيو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2 % اليوم ، حيث ارتفعت معنويات المستثمرين لدى تخفيف المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32ر504 نقطة أو ما يعادل 56ر2 % ليغلق عند 09ر20179 نقطة لليوم الثاني على التوالي من تحقيق زيادة.وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليسجل 55ر31 نقطة أو ما يعادل 21ر2 % ليغلق عند 28ر1458 نقطة.// انتهى //12:00ت م0037