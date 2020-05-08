رام الله 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتأكيده وجود قضيتين على الأقل نواجههما هذه الأيام، جائحة كورونا، والثانية صفقة العصر وتوابعها ،وسنتخذ إجراءات في حال إعلان إسرائيل للضم بالضفة.وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية ، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 547.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .وأوردت خبر قيام مجموعة من المستوطنات بأداء صلوات تلمودية علنية أمام باب المطهرة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.ونشرت صحف اليوم إعلان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة مخططات الضم، واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للعدول على هذ الخطوة.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الأوقات والشؤون الدينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها اليومية، بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها، ومحاربتهم في اقتصادهم ولقمة عيشهم.// انتهى //12:04ت م0038