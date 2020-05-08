جيزان 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، و احد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فيفا ، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:49ت م0040