هروب 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واساطلق رئيس مركز الجوين التابع لمحافظة هروب جبران الريثي أمس، المرحلة الثانية من مبادرة "معونة"، التي تنفذها جمعية البر الخيرية بالجوين بالتفاعل مع وسم "كلنا مسؤول"، خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم بن أحمد العزي ، أن هذه المرحلة تتضمن توزيع 1200 سلة غذائية يستفيد منها 600 أسرة ، تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك, وتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على أسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية بقيمة أجمالية تبلغ 157500 ريال، وإيداع مساعدات نقدية في حسابات المستفيدين بقيمة أجمالية بلغت 52500 ريال، كما تقوم الجمعية بإيداع أكثر من 18100 ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام ضمن مشروع كفالة.وبين أن عملية توزيع السلال الغذائية والأجهزة الكهربائية تتم من خلال عدة فرق تطوعية شابة تسهم في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بمختلف القرى التابعة للمركز، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.وأشار العزي إلى مبادرة "معونة" تأتي ضمن أنشطة الجمعية الخيرية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك، الهادف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المسجلة والمستفيدة من خدمات الجمعية، داعياً الجميع للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة الواقعة في نطاق خدماتها.// انتهى //13:07ت م0044