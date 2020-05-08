عام / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشدد من إجراءاتها الوقائية من فيروس كورونا داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
شددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم ، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
ونظمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية ، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر ، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في صيدا وبيروت ، لتحليل البيانات وادارة المعلومات الإنسانية والصحية ، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا .
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13:20ت م
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