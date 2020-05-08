بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسشددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم ، من إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .ونظمت الجمعية الفلسطينية دورة تدريبية تقنية ، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر ، للطاقم الطبي والإداري في الجمعية في صيدا وبيروت ، لتحليل البيانات وادارة المعلومات الإنسانية والصحية ، كوسيلة من وسائل مواجهة فيروس كورونا .// انتهى //13:20ت م0046