بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسعاود الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية.وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وإقليم الخروب، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه الأراضي المحتلة.كما خرقت طائرة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.وخرقت طائرة إستطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصولا حتى رياق، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك ورياق، من ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة ، كما نفذت طائرة مماثلة طيرانا دائريا من فوق بلدة رميش الجنوبية، من ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:35ت م0053