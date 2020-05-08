مكة المكرمة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأصدرت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة تقريراً حول منجزاتها المقدمة لحملة "مجتمع واعي"، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, وتهدف إلى توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا, حيث حملت الاحصائيات على أبرز الإنجازات منذ بدء جائحة فيروس كورونا وحتى انتهاء العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.وأوضح المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد الزهراني أن اللجنة بدأت تنفيذ أعمالها التوعوية منذ بدء انتشار فيروس كورونا, حيث قدمت اللجنة أربع حملات توعوية تثقيفية للحد من انتشار كورونا وهي: "حملة لأجلك يا مكة"، أنتجت خلاها اللجنة ٣٦ مادة توعوية, إلى جانب إقامة مسابقات توعوية وصل التفاعل فيها إلى أكثر من ٢٥ ألف متفاعل.وأضاف الزهراني أن الحملة الثانية والتي جاءت بعنوان "مسابقة بادر"، بمشاركة 20 فريقاً تطوعياً و120 فرداً؛ أنتجت 26 مقطعاً تعريفياً, مشيراً إلى أنه في الجانب الإعلامي فقد أبرمت اللجنة 10 شراكات مع جهات عدة لتنفيذ مشروع السلال الغذائية الذي بلغ عددها 3000 سلة, فيما استفاد من مشروع سند وعون 55 مستفيداً وتقديم 80 رسالة, واستقبال 106 بلاغات.// انتهى //13:47ت م0057