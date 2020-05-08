أبوظبي 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,793 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة.وأشارت إلى شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء3,837 حالة.// انتهى //13:58ت م0060