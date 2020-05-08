عام / الجيش النيجيري يقتل 342 من مقاتلي "بوكو حرام"
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
أبوجا 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية اليوم، أن الجيش قتل 343 من مقاتلي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، خلال عمليات عسكرية مختلفة جرت على مدى 6 أسابيع في شمال شرق البلاد.
وجرت العمليات التي شهدت مقتل قادة بارزين من جماعة "بوكو حرام" وفق بيان لوزارة الدفاع، في غارات جوية في الفترة من 18 مارس إلى 5 مايو.
وأشار البيان إلى نجاحات أخرى تم تسجيلها خلال العمليات العسكرية بما في ذلك تدمير معظم منشآت وشبكات "بوكو حرام" اللوجستية، والقبض على 16 من مخبريها وموردي الخدمات اللوجستية .
وأضاف البيان أن بعض الجنود النيجيريين قتلوا وأصيب آخرون خلال العمليات دون أن تحدد عددهم.
// انتهى //
14:27ت م
0062