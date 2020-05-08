أبوجا 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع النيجيرية اليوم، أن الجيش قتل 343 من مقاتلي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، خلال عمليات عسكرية مختلفة جرت على مدى 6 أسابيع في شمال شرق البلاد.وجرت العمليات التي شهدت مقتل قادة بارزين من جماعة "بوكو حرام" وفق بيان لوزارة الدفاع، في غارات جوية في الفترة من 18 مارس إلى 5 مايو.وأشار البيان إلى نجاحات أخرى تم تسجيلها خلال العمليات العسكرية بما في ذلك تدمير معظم منشآت وشبكات "بوكو حرام" اللوجستية، والقبض على 16 من مخبريها وموردي الخدمات اللوجستية .وأضاف البيان أن بعض الجنود النيجيريين قتلوا وأصيب آخرون خلال العمليات دون أن تحدد عددهم.// انتهى //14:27ت م0062