الكويت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعربت دولة الكويت عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي وحصولها على ثقة مجلس النواب.وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم استعداد دولة الكويت للتعاون والعمل مع الحكومة العراقية الجديدة بما يجسد العلاقات بين البلدين ويعكس الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون المشترك لتعزيز وتطوير تلك العلاقات في كافة المجالات بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.واختتمت بيانها بالإعراب عن الأمل للحكومة العراقية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق للعراق أمنه واستقراره وتطلعات شعبه.// انتهى //14:33ت م0064