الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسعقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من الموضوعات الواردة إليها، وذلك تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس.ومن أبرز الموضوعات التي استعرضتها اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن مشروع نظام الزراعة وذلك تمهيداً لتقديمه للمجلس في جلسة قادمة.// انتهى //15:28ت م0068