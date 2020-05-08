رفحاء 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسنفذت كلية المجتمع بمحافظة رفحاء من خلال الفصول الافتراضية في الفصل الدراسي الثاني عدداً من الأنشطة التعليمية الأكاديمية، حيث بلغ عدد المحاضرات الافتراضية التي جرى تدريسها أكثر من 450 محاضرة للعلوم الإدارية وأكثر من 300 محاضرة لعلوم الحاسب الآلي وأكثر من 150 محاضرة للعلوم الأساسية، وبلغ عدد المحاضرات المسجلة بالفيديو للفروع الثلاثة أكثر من 650 محاضرة، وإنجاز أكثر من 5400 واجب منزلي، و1700 بحث.وبلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين 4200 طالب وطالبة, فيما بلغ عدد المناقشات الافتراضية لتقارير التدريب الميداني أكثر من 74 مشروعاً وفي مجال خدمة الجامعة والمجتمع إقامة كلية المجتمع عن بعد ثلاث محاضرات وهي محاضرة عن كيفية حماية الحساب في شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاضرة عن كيفية بناء المشروع الصغير ، ومحاضرة عن كيفية بناء السيرة الذاتية بإحتراف - مدخلك إلى سوق العمل -.// انتهى //15:46ت م0071