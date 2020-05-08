الطائف 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً إلى المشاركة في المسابقات الافتراضية، التي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز القيم الوطنية.وشدد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي على قادة وقائدات المدارس بضرورة حث الطلبة في جميع مراحل التعليم العام على المشاركة في المسابقات الافتراضية التي تشرف عليها إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات بجميع الوسائل التقنية المتاحة وتشجيعهم على التسجيل في المسابقات الأربع وهي "طاعة وولاء ، والمملكة تاريخ وأحداث ، والمملكة مدن وأماكن ، ورؤية المملكة 2030".ولفت اللهيبي الانتباه إلى أن إطلاق وزارة التعليم لهذه المسابقات يأتي حرصاً منها على تنفيذ برامج نوعية لشغل أوقات الطلاب والطالبات وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال الممارسات التطبيقية لرفع نواتج التعلم, مضيفاً أن التسجيل والمشاركة في المسابقة يتم من خلال الدخول على الرابط الوزاري (nshat.sa), متمنياً للطلاب والطالبات المشاركين التوفيق.// انتهى //15:48ت م0072