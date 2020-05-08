سكاكا 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأكّد الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي أن المجلس يشارك بأكثر من 350 متطوعاً ومتطوعة, وذلك ضمن الجهود التنسيقية والتطوعية بالمبادرات والحملات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف في ظل جائحة كورونا.وأضاف الهادي أن المجلس نفّذ برعاية أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة "ملتقى التطوع الاحترافي" عن بعد الذي استفاد منه أكثر من 1189 متلقّي ومهتم بما طرحه 7 متخصصين بمجالات مختلفة.كما أطلق المجلس هذه الأيام ملتقى "مشكاة" الرمضاني الذي يُبث عن طريق برنامج "zoom" وسيتحدث به 14 من المتخصصين والمستشارين في مجالات مختلفة.ويشتمل الملتقى على استراتيجية النجاح وتحقيق الطموح ، وقوانين ستغيّر حياتك ، وأثر جائحة كورونا على عقود العمل ، واقتصاد المعرفة في عصر التحول الرقمي ، ومهارات الاتصال في العلاقات العامة ، بالإضافة لمحاور أخرى متنوعة.وأضاف الهادي أن مجلس شباب الجوف شارك في عدد من المبادرات التي أطلقها سمو أمير المنطقة مثل حملة كلنا أهل ، وصراف آمن ، وتسوق بصحة ، وتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمشاركة بمبادرة فرحة صايم ، وكذلك يشارك المجلس ضمن اللجنة الفرعية لمبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة الجوفمن خلال تنفيذ مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مساندة جهود المنظمات الغير ربحية بالمنطقة بتوزيع السلال الغذائية وإفطار الصائمين بمختلف محافظات المنطقة.وأوضح أَن مجلس شباب الجوف يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتطوع للوصول لمليون متطوع .الجدير بالذكر أن المجلس أطلق وحدة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المعيار الوطني لإدارة التطوع والذي سيسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق مؤشرات الرؤية الوطنية الطموحة وأهدافها وقام المجلس بتفعيل طرح العديد من الفرص التطوعية المختلفة عبر المنصة الوطنية للتطوع التي تلبي احتياجات ومجالات المتطوعين و تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة من خلال تسهيل وصولهم للفرص وتوثيق ساعاتهم التطوعية.// انتهى //15:59ت م0074