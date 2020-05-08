الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسعقدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري تم خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة إليها، والتي تقع ضمن اختصاصها.كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.وسوف ترفع اللجنة عدد من تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنةً توصياتها النهائية تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها.// انتهى //16:09ت م0078