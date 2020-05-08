الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة اجتماعها التاسع والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3862174) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1291490) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (269881) آلف حالة.وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1701 ) حالة وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي : جده (373) حالة، و المدينة المنورة (308) حالة، ومكة المكرمة (246) حالة، والرياض (142) حالة، والدمام (130) حالة، والجبيل (122) حالة، وبيش |(75) حالة، والهفوف (68) حالة، والطائف (6(10) حالات، والدرعية (10) حالات، وتبوك(8) حالات، والقنفذة (7) حالات، ووادي الفرع(6) حالات، والزلفي (4) حالات، وصفوى (3) حالات، وبريدة (3) حالات، وأضم (3) حالات، والخرج (3) حالات، الجفر حالتان، وبقيق حالتان، ومهد الذهب حالتان، وصبيا حالتان، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، والقطيف، والظهران، والنعيرية، والعيص، وتثليث، والليث، وبلجرشي، والمخواة، وضباء، واملج وحفر الباطن، وثريبان، عرعر، ووادي الدواسر، وثادق، والدوادمي, حيث أصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (35432) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26856) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (141) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1701) 22% من الحالات تعود لسعوديين وعددهم (382) حالة، و78% لغير سعوديين وعددهم (1319)، و13% من الحالات للإناث، وعددهن (229) حالة، و87% للذكور وعددهم (1472) حالة, فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 4%، والبالغون 93%, بينما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (9120) حالة بإضافة (1322) حالة تعافي وبلغ عدد الوفيات (229) حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في جده يبلغ من العمر (56) عاما و(9) وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 عاما و 59 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.وأكد العبدالعالي ضرورة أن يكون الفحص الموسع بشكل دائم كونه فحص موسع ومبكر يبادر بالوصول للمجتمع، قبل أن يصلوا للمستشفيات في حالات التوعك والمرض ومعاناتهم الصحية بسبب الفيروس، فالدول التي انتهجت هذا النهج هي الدول التي سجلت حصيلة أقل من المصابين وكانت الأقدر على التحكم في انتشار الحالات بشكل أكبر. والمملكة ولله الحمد من الدول التي اختارت هذا النهج، ومستمرين في ذلك والاستكشاف للوصول إلى الحالات في وقت مبكر.وقال : إن الجائحة على مستوى العالم مستمرة، كما صنفتها منظمة الصحة العالمية، والفيروس لايزال موجود وكذلك الانتشار مرصود، ولهذا لابد علينا أن نستمر في القيام بمسؤوليتنا جميعاً في الالتزام بالتعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها عدم تواجدنا في التجمعات والحذر والبعد عنها والبقاء في المنازل والتقليل من الخروج منها إلا للضرورة الملحة، بالإضافة إلى المحافظة على السلوكيات الصحية كغسل اليدين والبعد عن ملامسة الأسطح وألا ننسى التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة والرجوع إليها، وأن نتذكر الفئات التي يجب أن نكون حريصين عليها لكونها أعلى عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.// انتهى //17:41ت م0090