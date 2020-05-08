الخرطوم 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.وجرى توزيع 2,800 سلة غذائية في ولاية شمال دار فور، منها 2,400 سلة غذائية للنازحين في محلية الفاشر استفاد منها 14,000 فرد، و400 سلة عذائية للمتضررين من الحريق في قرية أم هجاليج، استفاد منها 2,400 متضرر، كما تم توزيع 2,750 سلة غذائية في محلية ريفي سنجة بولاية سنار، استفاد منها 2,400فرد.ويأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.// انتهى //17:42ت م0091