الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الدعوة بسفارة المملكة في باكستان، توزيع السلال الغذائية لليوم الثالث عشر على التوالي في المدن والقرى في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وجرى توزيع 920 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 24,840 طنًا، استفاد منها 7360 فردًا بالمنطقة الفدرالية للعاصمة إسلام آباد والمدن والقرى التابعة لها, أيضا جرى توزيع 813 سلة غذائية تزن 22,951 طناً في إقليم البنجاب، استفاد منها 6504 فرداً، شملت مدينة لاهور وملتان وفيصل آباد وحافظ آباد وكجرانولا, وتم توزيع 755 سلة غذائية في إقليم خيبر بختون خواه تزن 20,385 طن شملت مدينة بشاور ومردان واتك استفاد منها 6040 فرد, ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 2488 سلة غذائية وإجمالي عدد المستفيدين 19904 فرد.ويأتي ذلك في إطار خطة تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، في جمهورية باكستان الشقيقة، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //17:43ت م0093