قرظو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع 3,000 سلة غذائية تزن 270 طنًا للمتضررين من الأمطار والسيول التي اجتاحت منطقة قرضو في إقليم بونتلاند، استفاد منها 18,000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.وجرى في اليوم الأخير توزيع 1,000سلة غذائية تزن 90 طن على الأسر المتضررة، استفاد منها 6,000 فرد.وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول جرى توزيعها على ثلاثة دفعات.ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.// انتهى //17:44ت م0094