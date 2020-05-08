جنيف 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه عن القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتزايد عمليات قتل المدنيين في سوريا، محذرة من عدم تجاهل الوضع المتدهور في سوريا الذي يمثل قنبلة موقوتة.وقالت باشليه إن المفوضية تتلقى تقارير متزايدة كل يوم عن عمليات تفجير وقتل ووقوع العديد من الضحايا في هذه الهجمات التي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان.وأضافت أن أطراف النزاع في سوريا تستغل انشغال العالم بجائحة كوفيد ١٩ لاستعادة السيطرة وإعادة بناء صفوفها، وأن المفوضية وثقت ما لا يقل عن ٣٥ حالة وفاة بين المدنيين خلال شهر أبريل، وتنفيذ ٣٣ هجمة بالعبوات المتفجرة، من بينها ٢٦ هجمة في أحياء سكنية مكتظة، و٧ هجمات على الأسواق.// انتهى //17:45ت م0096