أملج 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسضخت الجمعيات الخيرية بمحافظة أملج أكثر من 11 مليون ريال لمستفيديها ضمن مبادرات حملة "يدا بيد" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج محمود ناهض الزراع, أن الجمعيات الخيرية في المحافظة بادرت منذ التوجيه بإطلاق المبادرة بحصر المتأثرين من الإجراءات الاحترازية من المواطنين والمقيمين بمتابعة من محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي, حيث عقدت لقاءات افتراضية مع رؤساء الجمعيات للتنسيق فيما بينها وتشكيل اللجان وإعداد التقارير اليومية عن سير هذه الحملة التي تنوعت فيها المبادرات، مشيراً إلى أن عدد المبادرات بلغ 137 مبادرة بقيمة إجمالية بلغت 11,816,484 ريالا شملت 66363 مستفيداً منهم 4250 مستفيداً من المقيمين.وبين الزراع أن المبادرات مستمرة للأيام القادمة, حيث شملت مبادرات حملة "يدا بيد" حملة التبرع بالدم وإيصال الأدوية لمنازل المرضى وتأمين اللوازم الطبية والتأمين على الأيتام ومقر للحجر الصحي.// انتهى //17:50ت م0102