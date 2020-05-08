عدن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 640 حقيبة إيوائية للنازحين في مناطق حيران وعبسو حرض وبني حسن والدير والسادة الظهر والملاصية والحجافية وبني حسين وحرض الغرزه والعتنه المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 3,191 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب اليمني في جميع محافظاته بدون تمييز.//انتهى//17:50ت م0103