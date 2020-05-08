المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واستنطلق غدًا بالمدينة المنورة فعاليات " تحدّي الإبداع البلدي"، التي تنظمها أمانة المدينة المنورة عن بعد، بهدف الوصول لحلول إبداعية للمشكلات التي برزت مع جائحة فيروس كورونا في مجال الخدمات البلدية في المنطقة، بمشاركة عدد من المتخصصين ورواد الأعمال من مختلف مناطق المملكة.وتشمل الفعاليات ورش عمل، وجلسات إرشادية متخصصة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال، إلى جانب تقديم عروض مرئية تحفز على الابتكار في المجتمع والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.// انتهى //19:11ت م0112