أبها 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسواصل رجال الأمن في القطاعات الأمنية بمنطقة عسير اليوم وتحت زخات المطر، جهودهم في تطبيق منع التجول.ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية في مدينة أبها، جهود رجال الأمن في الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المدينة، وسط خلو الشوارع والميادين الرئيسة من السيارات والمارة كدليل على التزام المواطن والمقيم بتنفيذ القرار.// انتهى //19:13ت م0113