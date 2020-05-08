عمّان 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت الأردن اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 508 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 5 حالات هي لسائقي شاحنات اثنين منهم أردنيين وثلاثة أجانب، و9 حالات لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 390 حالة.// انتهى //19:15ت م0114