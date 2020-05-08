عام / الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ترتفع إلى 508 حالة
الجمعة 1441/9/15 هـ الموافق 2020/05/08 م واس
عمّان 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس
سجلت الأردن اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 508 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 5 حالات هي لسائقي شاحنات اثنين منهم أردنيين وثلاثة أجانب، و9 حالات لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 390 حالة.
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19:15ت م
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