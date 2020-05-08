جدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسإعداد : علي عسيريتصوير : نزار معتوقحقق مجمع إرادة والصحة النفسية بمحافظة جدة قفزات في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة ، وخاصة في ظل اطلاق مبادراته تمشياً مع الاحترازات المتخذة من الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك عبر إطلاق مبادرة العيادات الافتراضية للمرضى والمستفيدين من خدماته في العيادات الخارجية .ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة لها بالمجمع آلية تفعيل هذه المبادرة وطبيعة عملها والتي تنظم للوسائل المستحدثة من قبل المجمع لتقديم الخدمات الصحية من خلال تقنيات الاتصال وتلبية احتياجات المرضى عن بعد وتقديم الرعاية الصحية لهم والتقليل من أعداد المراجعين المتواجدين داخل المجمع وتجنب الازدحام منعاً لانتشار العدوى.وأوضح المشرف العام على المجمع الدكتور نواف الحارثي أن طبيعة مبادرة العيادات الافتراضية تكمن في اتصال طبيب العيادة عبر التقنية المرئية مع المرضى والكشف عليهم وصرف العلاج المناسب لهم حسب كل حاله وإيصال الدواء إلى منزل المريض دون الحاجة إلى مراجعة المجمع مشيراً إلى أن استحداث وتنفيذ خدمة العيادة الافتراضية يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتوجيهات التي تنصح بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.وثمن الدكتور الحارثي في هذا الصدد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة –حفظها الله- منذ بداية هذا الوباء على مستوى العالم ، ونجاح تلك التدابير الوقائية في منع انتشاره ، عاداً التجربة السعودية في إدارة الأزمة والتعامل مع كورونا فخر لكل مواطن ومواطنة لما يلمسونه من كفاءة القدرات الصحية التي تعاملت مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بكل كفاءة واقتدار .من جانبها أوضحت نائب المشرف العام للخدمات العلاجية بالمجمع الدكتورة ابتهاج فلاته أن وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره ، لا سيما أنها تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا ، التي تطلبت إحداث العديد من التغيرات السريعة لتواكب الأحداث كدورها في اكتشاف الحالات المشتبه فيها والتصدي لها عبر المسح الطبي وتقديم الدعم للجهات المعنية الأخرى.وأفادت أن وزارة الصحة حرصت على استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمرضى مثل : الاستشارات الهاتفية وصرف العلاج إلى جانب العيادات الافتراضية التي تقدم خدمة التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض لضمان حصوله على كامل حقوقه في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة وصرف الدواء وإيصاله إلى المنازل عبر عدد من الجمعيات التي تساهم في تقديم خدمة التوصيل.بدوره عد رئيس قسم السجلات الطبية بمجمع إرادة والصحية النفسية بجدة محمد عسيري الرعاية الصحية عن بعد من ضمن الأدوات التي استحدثتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا من خلال تدشين العيادة الافتراضية للكشف عن المرضى باستخدام تقنيات الاتصال المرئي عبر أجهزة الكمبيوتر والمحمول للوصول إلى المرضى دون تكبد عناء المراجعة في ظل التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس.وأشار إلى أن قسم السجلات الطبية يتقيد بالسياسات والإجراءات الخاصـــة بعمل العيادات وتطبيق الأنظمـــة واللوائح بهذا الخصوص ويكون همزة الوصل بين المريض والطبيب من خلال تجميع سجلات المرضى والاتصال بهم مسبقاً والتنسيق بينهم عبر دوائر الاتصال والقيام بإنهاء الإجراءات اللازمة باستكمال بيانات السجل الطبي وتزويد الأطباء بالمعلومات المطلوبة للكشف.// انتهى //19:16ت م0115