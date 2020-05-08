الجزائر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم 187 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة.وأفاد المتحدث باسم لجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 5369 حالة بعد تسجيل 187 إصابة جديدة.وذكر أن عدد الوفيات ارتفع إلى 488 حالة وفاة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة, وتماثل 144 شخصاً مصاباً للشفاء، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 2467 حالة.// انتهى //19:21ت م0117