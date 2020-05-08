الباحة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسنفذت جامعة الباحة 2703 اختبارات عن بعد لـ 43.244 طالباً وطالبة وذلك عبر برنامج "رافد".وأكدت الجامعة بناء على توجيهات ومتابعة معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات الأحد الماضي أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.// انتهى //19:29ت م0121