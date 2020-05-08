الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلن ريال مدريد الجمعة إصابة مهاجمه الدولي الصربي لوكا يوفيتش بكسر في قدمه اليمنى بعد عودته من بلاده لبدء التمارين الفردية أملاً بعودة الدوري الإسباني لكرة القدم المتوقف منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال نادي ريال مدريد في بيان "بعد الفحوص الطبية التي أجريت اليوم (الجمعة) على اللاعب لوكا يوفيتش، تم التشخيص بأنه مصاب بكسر خارج المفصل في العظمة الكلسية للقدم اليمنى"، ولم يحدد النادي المدة التي يحتاجها اللاعب من أجل العودة.// انتهى //19:30ت م0122