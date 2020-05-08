بيروت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب في بيروت اليوم، قائد بعثة قوات الطوارئ الدولية المعززة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو ديل كول.وجرى خلال اللقاء بحث الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، لاسيما أعمال الحفر عند السياج الحدودي الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة، إضافة إلى موضوع التمديد لقوات "اليونيفل".// انتهى //19:35ت م0127