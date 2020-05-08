الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأشاد مدير عام مؤسسة دار الإيمان في داكار الدكتور محمد حبيب الله سي ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بملحقية الشؤون الاسلامية لدى سفارة المملكة في داكار من خلال توزيع السلال الغذائية.وأوضح الدكتور محمد حبيب أن هذه المساعدات تصل إلى العديد من الأسر المحتاجة في كثير من المدن السنغالية في وقت هي في أمس الحاجة إليها، مؤكداً أنها تجسد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم إخوانه في السنغال والتخفيف عنهم من التبِعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ألمّت بالعالم جرّاء انتشار جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما الأسر المحتاجة والمتعففة، ومعاونتهم على تخطي الأزمة.وقال : إن السنغال حكومة وشعبا تكن كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يخدم المسلمين, سائلاً المولى القدير- عز وجل - أن يسدد رأي قادة المملكة، وأن يبارك في جهودهم لما يبذلونه من أجل الأمة الإسلامية ، وأن يديم على المملكة العربية السعودية النعمة و الأمن والأمان، ويحقق لها العز والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //19:36ت م0128