الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسدشن معالي الوزير الأول للشؤون الخاصة في مملكة كمبوديا عثمان حسن، ومفتي كمبوديا الحاج قمر الدين بن يوسف، يوم أمس الأول، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين, بحضور عدد من الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبمتابعة وتنسيق مع سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام الاشتراكية سعود بن فهد السويلم، والمشرف على أعمال الشؤون الإسلامية في مملكة كمبوديا الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي .وأكد السفير السويلم أن البرنامج يعد امتدادًا لعطاءات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في شهر‏ رمضان شهر البر والإحسان، مضيفاً أن ولاة أمورنا -حفظهم الله - لا يترددون في البذل والعطاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي سيقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة كمبوديا‏، منوهاً بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏عبر مكتب المشرف على أعمال الشؤون الإسلامية في مملكة كمبوديا وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيب وتقدير من المسلمين في كمبوديا.‏من جانبه، أكد المشرف على أعمال الشؤون الإسلامية في مملكة كمبوديا يوسف الحمودي أن ‏البرنامج يحظى بمتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مضيفاً بأنه سيتم توزيع 1500 سلة غذائية تكفي لأكثر من عشرة آلاف صائم.وخلال التدشين قدم الوزير عثمان حسن، والمفتي قمر الدين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين وخصوصاً في مثل هذه الشهر الكريم من تفطير للصائمين وتوزيع التمور وإرسال المصاحف الشريفة إلى جميع دول العالم.// انتهى //19:53ت م0132