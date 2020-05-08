المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 100 رخصة وقرار أمس، لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف، اعتماد ٢٩ رخصة بناء سكني وتجاري و ١٢ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية وإصدار ١١ قراراً مساحي و ٤٩ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.// انتهى //19:58ت م0134