لوزان 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليوم الجمعة عن إلغاء نسخة هذا العام من بطولة دوري الأمم بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.وكان مقرراً أن تنطلق فعاليات هذه البطولة في 19 مايو الحالي على مستوى منافسات السيدات وفي 22 من الشهر نفسه على مستوى منافسات الرجال.وحلت بطولة دوري الأمم مكان مسابقتي الدوري العالمي للرجال والجائزة الكبرى للسيدات في موسم 2018م .وخلال هذه البطولة الموحدة ، يتنافس 16 منتخبا على اللقب حيث تستغرق فعاليات البطولة ستة أسابيع علما بأن كل أربعة منتخبات تخوض منافسات البطولة على أرض إحدى الدول المشاركة.// انتهى //20:35ت م0135