القاهرة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد،بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بخروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة.//انتهى// .21:29ت م0146