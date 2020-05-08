حائل 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة اليوم، حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا" التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة (تراحم).وتهدف الحملة إلى جمع التبرعات لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم وتستمر إلى آخر الشهر المبارك.وأوضح سموه أن الحملة تهدف إلى المساهمة وتقديم العون لأسر السجناء، حاثاً أعضاء اللجنة إلى على بذل المزيد من الجهود لما يعود بالنفع والفائدة على السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، راجياً من الله العون والتوفيق للجميع.// انتهـى //21:36ت م0147