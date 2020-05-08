عرعر 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسشارك أكثر من 120 متطوعاً في الحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" بمجمع عرعر مول التجاري، التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والفرق التطوعية.وتأتي مشاركة المتطوعين والمتطوعات بركن حملة "مجتمع واع" المتمثلة في الكشف البصري على المواطنين والمواطنات من فيروس كورونا وتقديم المعقمات والنصائح للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضح مدير العلاقات العامة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عايد مرضي أن حملة "مجتمع واعٍ" تهدف إلى توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن عدد المتطوعين في الحملة بلغ 120 متطوعاً ومتطوعةً قدموا جهودهم خلال أكثر من 10545 ساعة، حيث شاركوا في نقاط الفرز الصحي ، ووزعوا 8400 حقيبة صحية على المواطنين، مؤكدا أن الحملة تضمنت تكوين فريق تطوعي متمرس ومُدرّب على التعامل مع الأزمات الصحية، ويشمل ممارسين صحيين من أطباء وممرضين وإداريين لتقديم الخدمات الوقائية وإيجاد فرص تطوعية احترافية لاستقطاب المتطوعين، بالإضافة لإبراز جهود المتطوعين والقطاعات ذات العلاقة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام.// انتهى //21:37ت م0148