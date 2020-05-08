نجران 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسوزعت الجمعية الخيرية بمنطقة نجران (6105) وجبات إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة "إفطار رمضان"، الممولة من الصندوق المجتمعي.وأوضح مدير الجمعية عبده بن محمد عطيف، أن المبادرة تستهدف المواطنين والمقيمين الأكثر احتياجاً، حيث تقوم الجمعية بتوصيل الوجبات إلى منازلهم طيلة شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات الجمعية الرامية لتعزيز روح التكافل الاجتماعي.//انتهى//21:38ت م0149