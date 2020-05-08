ميلانو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم أن جميع الاختبارات التي أجراها لاعبو الفريق الأول بالنادي للكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، جاءت سلبية ،ما يعني خلو الفريق من أي إصابات بكورونا.وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه يسعى للحفاظ على أقصى درجات الاهتمام بالتدابير الوقائية لحماية صحة اللاعبين وجميع أعضاء النادي ، وفقا لجميع الإرشادات العامة والحكومية لحماية الصحة.//انتهى//21:52ت م0152