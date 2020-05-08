الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسنفذت صحة جازان مجموعةً متنوعةً من الأنشطة والإجراءات التعليمية والإعلامية التي تُقدِّم للمواطنين والمقيمين والتثقيف الصحي والمعلومات السليمة حول حمايتهم أنفسهم وأهاليهم ومجتمعهم من خطر فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج 1205987 مستفيدا.كما استهدفت البرامج التوعوية الوافدين حيث تم بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان توعية أكثر من 18000 من الجاليات المسلمة بلغاتهم، كما وزعت ملصقات توعوية بعدة لغات للتعريف بفيروس كورونا وسبل الوقاية منه والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وذلك في الأسواق ومحلات التجزئة والمجمعات التجارية الكبرى وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة فضلاً عن توعية العاملين بها، كما استثمرت خاصية "البرودكاست" في برنامج "الواتساب" وبرنامج "السناب شات" وحساب صحة جازان لبث رسائل وتغريدات توعوية، وكذلك التعريف بالخدمات التي يقدمها مركز الاتصالات بوزارة الصحة 937.وتضمنت تلك البرامج أيضاً توعية الناس حول استخدام التطبيقات الذكية التي أتاحتها وزارة الصحة مثل تطبيق صحة، وكذلك التوعية بأهمية إجراء التقييم الذاتي عن طريق تطبيق موعد.وواصلت صحة جازان المسح النشط للقيام بالتوعية الصحية للوافدين القاطنين في مساكنهم وكذلك في الأحياء العشوائية، إضافةً إلى تكثيف أنشطتها التوعوية "بالمولات" والمراكز التجارية بعد قرار السماح بفتحها مؤقتًا.// انتهى //21:59ت م0153