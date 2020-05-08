الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسيواصل مكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، في جمهورية السنغال الشقيقة وذلك بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في العاصمة السنغالية داكار والعديد من الأقاليم بالتعاون مع السفارة السعودية والجهات المسؤولة في السنغال لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم.ووزع 1200 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها حوالي 12000 ألف فرد في جميع أنحاء السنغال، حيث وزع 500 سلة في العاصمة السنغالية داكار، و 200 سلة في مدينة سيغنشور في جنوب السنغال، و 100 سلة في مدينة تامباكوندا، و 100 سلة في مدينة كولك، و100 سلة في مدينة جربل، و 100 سلة في مدينة أمبور، و 100 سلة مدينة لوغا.يذكر أن توزيع السلال الغذائية على المستفيدين يتم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).// انتهى //22:05ت م0155