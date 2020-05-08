جدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.// انتهى //22:19ت م0158