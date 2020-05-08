الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسثمّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مبادرة شركات التأمين السعودية بتمديد جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد مدة شهرين؛ وكذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 / 5 / 2020م حتى تاريخ 6 / 6 / 2020م دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين، وذلك دعماً للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.وأكد الدكتور الخليفي، أن هذه المبادرة؛ تأتي ضمن جهود الدولة -أيدها الله- في مكافحة جائحة كورونا Covid-19 وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأفراد، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعاراً بمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة، سائلاً المولى أن يحفظ أمن وطننا واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //22:27ت م0160