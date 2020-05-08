المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة ببلدية العيون وبلدية أبيار الماشي تعديات على أراضٍ حكومية بحي الزهرة ومنطقة الوعيرات بأبيار الماشي قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من ٣٠ ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ عشوائية وتعديات على أراضٍ حكومية .وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت مباني عشوائية أقيمت على عدد من المواقع الحكومية وجرى إزالتها، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعديات في أي موقع وذلك عبر الاتصال بمركز العمليات الموحد ( 940 ) أو عبر تطبيق ( بلدي 940 ) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.// انتهى //23:06ت م0173